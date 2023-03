Iets meer baby's geboren in de EU in 2021

donderdag 9 maart 2023 , 12:05

BRUSSEL (ANP) - In 2021 zijn er iets meer baby's geboren in de Europese Unie dan in het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van Eurostat. Er kwamen 4,09 miljoen kinderen ter wereld binnen de EU-grenzen, 20.000 meer dan in 2020.

Over het algemeen is er sinds 2008 juist een sprake van een dalende trend in het Europese geboortecijfer. Het land met het hoogste geboortecijfer in 2021 was Frankrijk, met 1,84 kinderen per vrouw. Ook in Tsjechië, Roemenië en Ierland werden meer kinderen geboren dan in andere EU-landen. Het laagste geboortecijfer werd gesignaleerd in Malta, Spanje en Italië. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in de EU hun eerste kind kregen was 29,7 jaar.

