EU-grenswacht voor het eerst voor Europese rechter om 'pushback'

donderdag 9 maart 2023 , 3:30

LUXEMBURG (ANP) - Voor het eerst staat de Europese grenswacht Frontex voor de Europese rechter voor het illegaal terugsturen van asielzoekers. Een Syrisch gezin dat vanuit Griekenland naar Turkije werd uitgezet eist met hulp van Nederlandse advocaten een schadevergoeding van het EU-agentschap.

Frontex wordt er al langer van beticht zogeheten 'pushbacks' door EU-landen als Griekenland door de vingers te zien of daar zelfs aan mee te werken. Een kritisch rapport van EU-fraudebestrijdingsdienst OLAF over onder meer zulke wanpraktijken leidde de val van de vorige directeur in.

Het Syrische gezin, met destijds vier kinderen tussen de 1 en 7 jaar, week in 2016 uit naar Griekenland. De burgeroorlog in hun land woedde toen in alle hevigheid. Ze vroegen volgens hun advocaten om asiel, maar werden toch met hulp van Frontex op een vliegtuig naar Turkije gezet. Daarmee zouden hun grondrechten zijn geschonden. In Turkije zouden ze geen fatsoenlijke opvang hebben gekregen maar slecht behandeld zijn, waarop ze uiteindelijk in Noord-Irak hun toevlucht zochten.

Het gezin wordt in de zaak voor het Gerecht van de Europese Unie bijgestaan door het Nederlandse advocatenkantoor Prakken d'Oliveira. Dat komt vaker op voor veronderstelde slachtoffers van een hard migratiebeleid.

