Ollongren: steun aan Oekraïne staat los van Nord Stream

woensdag 8 maart 2023 , 19:46

Bron: European Commission

ARLANDA-STAD (ANP) - De steun die Nederland en zijn bondgenoten geven aan Oekraïne staat los van de vraag of dat land betrokken is bij het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen voor Russisch gas, zegt defensieminister Kajsa Ollongren. Wie Oekraïne ergens op wil afrekenen houdt ze voor wat de echte reden is voor de westerse hulp aan dat land: "dat Rusland deze agressieoorlog niet mag winnen".

Onderzoek naar de sabotage van de gasleidingen wijst in de richting van een waarschijnlijk pro-Oekraïense groep, meldden Duitse media en de New York Times dinsdag. Oekraïne ontkent dat het de hand had in de aanslag. Maar als dat toch het geval blijkt, zou dat weleens kunnen vreten aan het draagvlak voor verdere steun om zich Rusland van het lijf te houden, vrezen sommigen.

Westerse leiders houden zich vooralsnog op de vlakte over de onthullingen en doen die af als "speculaties". Ze relativeren wel alvast de eventuele repercussies. "Wees nooit bang voor de waarheid", zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell na afloop van overleg met de defensieministers van de EU-landen en die van Oekraïne. "Ik ben niet bang voor de waarheid. Welke waarheid dan ook."

"De steun die we geven aan Oekraïne, geven we omdat Oekraïne het slachtoffer is van een daad van agressie van Rusland", onderstreept Ollongren. "En omdat het uiteindelijk ook over ons gaat. Dáár gaat het om. En dat is waarom we ermee moeten doorgaan."

Ze acht het, net als haar Duitse collega, ook "op zich mogelijk" dat de echte dader Oekraïne probeert erin te luizen. Maar ze onderstreept nog eens niet te willen speculeren.

