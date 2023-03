Van der Burg wil asieldeal met Tunesië sluiten

woensdag 8 maart 2023 , 15:42

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) wil een 'asieldeal' sluiten met Tunesië. Daarmee wil hij voorkomen dat asielzoekers in gammele bootjes de oversteek maken naar landen in Europa, zoals Italië. De staatssecretaris denkt aan een "Turkijedeal deel twee", maar dan met Noord-Afrikaanse landen zoals Tunesië, zei hij in een debat met de Tweede Kamer.

Zeven jaar geleden sloot de Europese Unie die Turkijedeal, waarbij Nederland zich verplichtte tot jaarlijkse overname van duizend Griekse vluchtelingen vanuit Turkije. Van der Burg wil met Tunesië een "vergelijkbare deal" sluiten, en het liefst ook met andere Noord-Afrikaanse kustlanden van waaruit vluchtelingen de overtocht naar Europa maken.

Hij erkent dat met zo'n deal niet alle problemen worden opgelost en dat een akkoord een lange adem vergt. Het kan volgens hem wel bijdragen aan het terugdringen van het aantal bootjes en daarmee drama's zoals recent in Italië waarbij zeker 64 vluchtelingen verdronken.

Van der Burg snapt dat landen iets terug willen voor hun hulp, zoals afspraken over het toelaten van een bepaald aantal Tunesiërs die een paar jaar in Europa mogen studeren en werken, en daarna weer teruggaan. Maar er zullen daarnaast altijd andere mensen blijven die ook de oversteek willen maken om op zoek te gaan naar een beter leven, erkende de staatssecretaris. "Je moet de prikkel wegnemen voor mensen die zich gedwongen voelen om te reizen", zei Van der Burg. Dat kan door de situatie in het land van oorsprong te verbeteren.

Om de asielstroom in te perken is een combinatie nodig van asielbeleid, grensbeleid, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, vindt Van der Burg.

Delen

Terug naar boven