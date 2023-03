Tweede Kamer tegen meer Europa bij het toezicht op nationale begrotingen en gezamenlijk lenen

woensdag 8 maart 2023 , 14:17

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer wil niet dat het Europees Parlement een rol krijgt in het toezicht op de nationale begrotingen, en is ook tegen de uitgifte van gezamenlijke Europese leningen om nieuwe Europese fondsen te financieren. Dit blijkt uit twee moties waar de Kamer 7 maart ín meerderheid vóór stemde.

De Europese Commissie ziet er op toe dat de lidstaten hun staatsschuld niet te hoog laten worden, en dat ze geen grote begrotingstekorten aanhouden. Als lidstaten zich daar niet aan houden moeten de lidstaten besluiten of een land een boete krijgt. Er momenteel op Europees niveau gesleuteld aan de regels omtrent begrotingsdiscipline. Die discussie spitst zich toe op de vraag hoe lidstaten hun tekorten moeten terugdringen en hoeveel ruimte ze nog hebben om te investeren in economische groei. Met deze motie wil de Tweede Kamer de vraag of het

Europees Parlement zich ook met het toezicht zou moeten bezighouden meteen al parkeren. Alleen de nationale parlementen controleren nu wat hun ministers besluiten over elkaars nationale begrotingen, en dat wil de Kamer zo houden.

De Kamer is net zo terughoudend als het gaat om het instellen van nieuwe Europese fondsen met gezamenlijk geleend geld. Er ligt er voorstel voor een Green Deal Industrial Plan van enkele honderden miljarden euro's om de Europese industrie te helpen vergroenen, als antwoord op de steun die de VS aan het eigen bedrijfsleven verstrekt. Nederland is geen voorstander van zo'n fonds. De Tweede Kamer benadrukt met deze motie dat ze geen gezamenlijke leningen wil aangaan in EU verband. Het Herstelfonds moet de uitzondering blijven; verder moeten lidstaten zelf aan de bak als ze meer willen uitgeven dan wat de Europese begroting te bieden heeft.

Bron: Tweede Kamer

