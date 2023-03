Eerste Kamer legt nadruk op economie bij te volgen voorstellen uit het EU werkprogramma

woensdag 8 maart 2023 , 13:50

Bron: Kevin Bergenhenegouwen

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer stelde op 7 maart vast welke voorstellen ze uit het werkprogramma van de Europese Commissie het komende jaar gaat volgen. Opvallend is dat waar de Commissie erg de nadruk legt op de Green Deal en de digitale toekomst van de EU, de Eerste Kamer zich juist richt op de voorstellen omtrent economisch beleid. Ook enkele voorstellen op het gebied van burger- en consumentenrechten, volksgezondheid en migratie kunnen rekenen op extra aandacht.

Een mogelijke reden hiervoor is dat juist op deze terreinen de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese Unie en de lidstaten gevoelig ligt. De Eerste Kamer kan een minister verzoeken om niet in te stemmen met bepaalde voorstellen. Ministers zijn niet verplicht dat oordeel te volgen, maar ze moeten zich in de EU wel inzetten om de bezwaren die de Eerste Kamer heeft gemaakt weg te nemen.

Bron: Eerste Kamer

