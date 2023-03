Brussel hint op verlengen soepele regels vluchtelingen Oekraïne

woensdag 8 maart 2023 , 12:59

BRUSSEL (ANP) - Oekraïense vluchtelingen kunnen mogelijk ook na maart volgend jaar rekenen op soepele opvangregels in de Europese Unie. De Europese Commissie "staat klaar" om die zo nodig ook daarna te laten doorlopen, zegt zij. Maar ondertussen moeten Oekraïners die nog langer willen blijven of juist terug willen ook worden geholpen.

De EU vangt sinds Rusland ruim een jaar geleden Oekraïne binnenviel meer dan 4 miljoen vluchtelingen uit dat land op. Zij hoeven een jaar lang geen asiel aan te vragen en mogen anders dan andere ontheemden in de unie werken, naar school en naar de dokter. Die speciale status voor Oekraïners, die de EU nog nooit eerder inzette, zou eigenlijk in maart aflopen maar werd al eens met een jaar verlengd. Maar ook dan zou de oorlog nog weleens kunnen voortslepen, is de verwachting in Brussel.

"De Europese Unie staat klaar om Oekraïne zo lang als nodig is te steunen", verzekert de commissie. Zij kan de EU-landen voorstellen om de soepele regels te verlengen en zal dat zo nodig doen. Maar "tegelijkertijd" moeten de lidstaten samenwerken zodat Oekraïners een "soepele overgang" kunnen maken naar bijvoorbeeld een permanente verblijfsvergunning. En moet er gerichte hulp komen voor mensen die weer terug willen naar huis, aldus het dagelijks bestuur van de EU.

De commissie wil in de tweede helft van dit jaar een verlenging van de zogeheten tijdelijke bescherming voor Oekraïense vluchtelingen voorstellen, schreef de Spaanse krant El País eerder al.

