Moeder Wagner-baas wint rechtszaak tegen EU-sancties

woensdag 8 maart 2023 , 12:58

Bron: The Council of the European Union

LUXEMBURG (ANP) - De Europese rechter heeft de EU-sancties tegen de moeder van de baas van het Russische Wagner-huurlingenleger geschrapt. De overwinning van deze Violetta Prigozjina kan belangrijke gevolgen hebben, omdat tal van andere gestrafte Russen ook naar het Europees hof zijn gestapt.

De EU legde Prigozjina, de moeder van Wagner-oprichter Jevgeni Prigozjin, ruim een jaar geleden strafmaatregelen op wegens haar banden met haar eveneens gestrafte zoon. Ze mocht sindsdien de EU niet meer in en kon niet meer bij eventueel in de unie gestald geld.

De familieband tussen moeder en zoon was de enige reden voor het opleggen van de sancties, constateert het Gerecht van de Europese Unie. Dat is "niet voldoende om haar plaatsing op de lijst te rechtvaardigen". Of Prigozjin nu "verantwoordelijk is voor daden die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen" of niet.

De EU voerde aan dat Prigozjina onder meer betrokken was bij bedrijven en zaken van haar zoon, maar kreeg het gerecht niet mee.

Prigozjin, ooit begonnen als cateraar van president Vladimir Poetin, won de afgelopen jaren snel aan invloed in het Kremlin. Zijn schaduwleger, dat Moskou zou inzetten voor schimmige klussen, is in de oorlog tegen Oekraïne een steeds grotere rol gaan spelen.

