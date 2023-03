Toch geen groei voor economie eurozone in vierde kwartaal

woensdag 8 maart 2023 , 12:43

gewijzigd

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van 2022 toch niet gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Volgens een definitief cijfer van het Europese statistiekbureau Eurostat was sprake van stagnatie, terwijl eerder een plusje van 0,1 procent werd gemeld. In het derde kwartaal ging de economie van het eurogebied met een herziene 0,4 procent vooruit. Dat was bij een eerdere raming nog 0,3 procent.

Het zwakkere cijfer hangt onder meer samen met de gedaalde consumentenbestedingen vanwege de hoge inflatie. Zo viel de krimp in Duitsland, de grootste economie van Europa, sterker uit dan eerder voorzien. De Duitse economie kromp met 0,4 procent, terwijl hier eerder een neergang van 0,2 procent was gemeld door Eurostat. Tegelijkertijd was juist sprake van een veel zwakkere groei in Ierland ten opzichte van een eerdere raming.

De neerwaartse bijstelling zorgt er ook voor dat de groei in de eurozone op jaarbasis in het afgelopen kwartaal wat minder sterk uitvalt dan eerder gedacht. Dat is nu 1,8 procent, tegen een eerdere schatting van 1,9 procent.

De economie van de gehele Europese Unie liet in het vierde kwartaal volgens de nieuwe cijfers van Eurostat een krimp van 0,1 procent op kwartaalbasis zien. Hier werd eerder groei noch krimp gerapporteerd. In het derde kwartaal werd de groei in de EU opwaarts bijgesteld naar 0,4 procent, van 0,3 procent eerder. Ten opzichte van een jaar geleden ging de economie van de EU met 1,7 procent vooruit.

Eurostat meldde verder dat in het vierde kwartaal binnen EU-lidstaten de sterkste groei was te zien in Griekenland (plus 1,4 procent op kwartaalbasis). In Polen kromp de economie juist het sterkst (min 2,4 procent).

Voor Nederland was een vooruitgang van 0,6 procent te zien.

Over heel 2022 ging de economie van de eurolanden en de EU met 3,5 procent vooruit. Dat was respectievelijk 5,3 en 5,4 procent in 2021.

Delen

Terug naar boven