Amsterdam: EMA en erotisch centrum worden geen buren

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam zegt dinsdag dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het nieuwe erotisch centrum "in geen geval" buren worden. Twee van de drie locaties waar de gemeente haar oog op heeft laten vallen, zijn in de buurt van het hoofdkantoor van de toezichthouder in Amsterdam-Zuid. Maar volgens de gemeente zit er een grote afstand tussen het hoofdkantoor en de mogelijke plek van het sekscomplex.

Een woordvoerder van de gemeente meldt dat er "minimaal een halve kilometer zit tussen het EMA en de locaties in Zuid". Ook vindt de politie volgens de woordvoerder dat op deze locaties weinig veiligheidsrisico's zijn en vindt het sekswerk inpandig plaats. "Zonder publiek op straat zoals op de Wallen", aldus de gemeente.

Het EMA kondigde dinsdag aan dat het, in overleg met de Europese Commissie, wil zorgen voor "een veilige werkomgeving voor medewerkers en deskundigen". De toezichthouder voor geneesmiddelen en vaccins in Europa verhuisde na de Brexit van Londen naar Amsterdam. Veiligheid was toen een van de belangrijke voorwaarden bij het kiezen van een nieuwe locatie.

