Eurocommissaris Breton wil defensie-industrie op niveau oorlogseconomie

dinsdag 7 maart 2023 , 16:58

BRUSSEL (ANP/DPA) - De defensie-industrie in de Europese Unie moet opschalen tot het niveau van een "oorlogseconomie". Daartoe roept Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) op. Hij vindt dat nodig om de hulp aan Oekraïne te laten slagen, aldus Breton in aanloop naar een overleg met de EU-ministers van Defensie.

Breton stelt dat daarvoor een beroep moet worden gedaan op de Europese begroting en financiële middelen van de Europese Investeringsbank. Daarnaast zou het voor de bedrijven die actief zijn binnen de defensie-industrie makkelijker moeten worden om aan geld voor investeringen te komen.

De ministers van Defensie van de EU-lidstaten komen woensdag bijeen in Stockholm. Daar bespreken ze hoe de productiecapaciteit van de wapenindustrie kan worden uitgebreid. Zo komt onder meer ter sprake hoe EU-landen Oekraïne snel van noodzakelijke artilleriemunitie kunnen voorzien.

Om de militaire steun aan Oekraïne op te voeren, overwoog de EU in februari al een samenwerking met de defensie-industrie. "We moeten doorgaan en de enorme steun aan Oekraïne verdubbelen die nodig is om de imperialistische plannen van Poetin volledig te laten falen", sprak Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, op een veiligheidsconferentie in München.

Von der Leyen verwees daarbij naar de manier waarop de EU de coronavaccins had aangekocht tijdens de pandemie. Ze benadrukte dat Europa niet maanden kan wachten tot de voorraden, die er in Oekraïne in hoog tempo doorheen geschoten worden, op het normale tempo weer bijgevuld worden.

