Europese Commissie legt zakenreizen op andermans kosten aan banden

BRUSSEL (ANP) - Ambtenaren van de Europese Commissie mogen niet langer reizen op kosten van landen als Qatar. De commissie heeft met onmiddellijke ingang de regels aangescherpt. Ze komt in actie na ophef over een topambtenaar die zich op die manier mogelijk aan belangenverstrengeling heeft bezondigd.

In het vervolg mogen zakenreizen van commissiepersoneel alleen nog worden betaald door bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de G7, de G20 en natuurlijk EU-lidstaten, zegt een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de EU. Als een ambtenaar een lezing geeft aan een universiteit of op andere manier de wetenschap dient, kan ook de betreffende onderwijsinstelling zijn onkosten betalen. Een gulle gastheer als Qatar valt daarbuiten.

Vorige week kwam de baas van het departement voor verkeer en vervoer van de commissie in opspraak door onthullingen over reizen naar Qatar op kosten van het oliestaatje. De EU onderhandelde destijds met Qatar over een lucratief luchtvaartakkoord. Qatar wordt ook al verdacht van het omkopen van Europarlementariërs, onder meer om dat akkoord met de nationale luchtvaartmaatschappij Qatar Airways over landingsrechten in de EU erdoor te krijgen. De Europese Ombudsman heeft de commissie om opheldering gevraagd.

Topambtenaar Henrik Hololei verantwoordde de reizen, waarvan Qatar onder meer tickets en overnachtingen betaalde, niet. Hij ging daar als directeur-generaal zelf over, aldus de commissie. Geen andere directeur-generaal of andere bons van de commissie heeft de afgelopen jaren zulke gratis reizen gemaakt, stelt zij.

Aan andere aanscherpingen van de reisregels wordt volgens de commissie nog gewerkt.

