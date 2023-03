Voor het eerst EU-sancties om seksueel geweld tegen vrouwen

dinsdag 7 maart 2023 , 11:06

BRUSSEL (ANP) - De EU legt voor het eerst sancties op vanwege verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld tegen vrouwen. De 27 lidstaten zijn het eens geworden over een pakket strafmaatregelen tegen negen personen en drie organisaties die ze daar verantwoordelijk voor houden. Volgens minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is het besluit, aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, "een duidelijk signaal aan diegenen die schuldig zijn aan seksueel geweld dat zij hier niet mee wegkomen".

Sinds de Russische inval in Oekraïne komen steeds weer verhalen naar buiten over verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld tegen voornamelijk vrouwen en meisjes. Maar ook in andere oorlogsgebieden zoals in Zuid-Sudan, en bij demonstraties en gevangenschap, zoals in Iran, Afghanistan en Myanmar is sprake van seksueel geweld. Vaak blijven de daders ongestraft.

"Deze gruwelijke en mensonterende acties hebben consequenties", aldus Hoekstra. "Ook geven we een signaal aan de slachtoffers: als EU staan we deze mensen, waar ook ter wereld, bij." De sancties betekenen dat eventuele tegoeden van de gestraften in de EU worden bevroren, ze niet langer naar de EU kunnen reizen en dat het vanuit de EU verboden is deze mensen of organisaties diensten te verlenen.

"Dit sanctiepakket is geen ‘one-off event’", zegt Hoekstra. "We schromen niet om de lijst uit te breiden met andere verantwoordelijken voor seksueel geweld."

Delen

Terug naar boven