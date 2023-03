Daders van seksueel geweld tegen vrouwen op Europese sanctielijst

dinsdag 7 maart 2023 , 4:32

MEDIAWATCH (AD) - Voor het eerst stelt de Europese Unie sancties in tegen daders van seksueel geweld tegen vrouwen. Ook personen die vrouwen uitsluiten worden aangepakt. Dat schrijft het AD dinsdag.

Op initiatief van Nederland staan vanaf dinsdag negen personen en drie instellingen uit Afghanistan, Iran, Rusland, het bezette deel van Oekraïne, Myanmar, Zuid-Soedan en Syrië op een zwarte lijst. Zij kunnen dan niet meer bij bankrekeningen in de EU en mogen niet meer naar landen binnen de EU reizen. Ook wordt het mensen en instellingen binnen de EU verboden om zaken met hen te doen.

Vrouwenrechtenschendingen nemen toe. "De minachting voor gelijkwaardigheid en de rechteloosheid die eruit spreekt, schreeuwt om een reactie’’, vindt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Nederland heeft zich in Brussel sterk gemaakt voor deze nieuwe sanctielijst, die bewust de dag vóór Internationale Vrouwendag wordt gepubliceerd. "In een aantal landen gaan de daders over tot de orde van de dag, maar de vrouwen hebben mentaal en fysiek vaak levenslang. Dat mogen we niet accepteren.’’

