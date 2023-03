WhatsApp gaat gebruikers beter over voorwaarden informeren

maandag 6 maart 2023 , 13:06

DEN HAAG (ANP) - WhatsApp gaat gebruikers op last van Europese toezichthouders voortaan duidelijk informeren over veranderingen die de berichtenapp doorvoert in zijn algemene voorwaarden. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet telkens helder zijn wat er verandert en wat voor gevolgen dit heeft. De Nederlandse waakhond was een van de toezichthouders die hierop bij WhatsApp hadden aangedrongen.

Bij gebruikers ontstond eerder onrust toen WhatsApp in 2021 zijn voorwaarden wijzigde en mensen niet goed snapten waarmee ze precies zouden instemmen. Omdat WhatsApp onderdeel uitmaakt van hetzelfde bedrijf als Facebook en Instagram waren mensen bang dat WhatsApp hun gegevens straks zou delen met die andere sociale media. "Inmiddels weten we dat dit niet het geval is, maar dat was toen niet meteen duidelijk", legt een woordvoerster van de ACM uit.

De kwestie kwam ruim een jaar geleden al in het nieuws. "WhatsApp moet ervoor zorgen dat gebruikers begrijpen waar zij mee instemmen en hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt, met name wanneer deze worden gedeeld met partnerbedrijven", zei Eurocommissaris Didier Reynders voor Justitie toen.

Vervolgens zijn meerdere toezichthouders, waaronder de ACM, met WhatsApp gaan praten. In die gesprekken heeft de berichtenapp meerdere toezeggingen gedaan. Wat betreft de ACM is de zaak hiermee klaar. De Nederlandse toezichthouder vindt het niet nodig om bijvoorbeeld een boete op te leggen. Komende tijd wordt wel in de gaten gehouden of WhatsApp zich aan zijn beloftes houdt.

