Ombudsman onderzoekt Qatarese vliegreizen EU-topambtenaar

maandag 6 maart 2023 , 10:39

Bron: © Europese Unie

BRUSSEL (ANP) - Door Qatar betaalde vliegreizen voor een EU-topambtenaar hebben de aandacht getrokken van de Europese Ombudsman. Zij vraagt opheldering aan de Europese Commissie en wil weten wie de afgelopen jaren nog meer op kosten van een bedrijf of buitenland heeft gevlogen.

De hoogste commissieambtenaar voor verkeer en vervoer vloog in zes jaar tijd negen keer gratis met Qatar Airways terwijl de commissie met Qatar onderhandelde over een lucratief luchtvaartakkoord, bracht het Europese nieuwsplatform Politico vorige week aan het licht. De tickets voor de Est Henrik Hololei werden betaald door de regering van het oliestaatje of door lobbyclubs. Qatar wordt ook al verdacht van het omkopen van Europarlementariërs om deals als deze over landingsrechten te vergemakkelijken. Dat schandaal is Qatargate gaan heten.

De commissie kondigde vrijdag al aan haar regels voor zakenreizen van Eurocommissarissen en ambtenaren tegen het licht te houden. Maar in Hololeis geval is er niets aan de hand, houdt zij vol. De reizen waren helemaal volgens de regels. Hololei onderhandelde bovendien niet zelf over de luchtvaartdeal tussen Qatar en de EU.

Delen

Terug naar boven