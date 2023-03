Ombudsman onderzoekt Qatarese vliegreizen EU-topambtenaar

maandag 6 maart 2023 , 13:57

Bron: © Europese Unie

BRUSSEL (ANP) - De topambtenaar van de EU die meermaals op kosten van Qatar naar het oliestaatje reisde tijdens onderhandelingen over vliegrechten, verantwoordde die reizen niet. Directeuren-generaal zoals hij gaan daar zelf over, zegt de commissie.

De baas van het departement voor verkeer en vervoer is in verlegenheid gebracht door onthullingen over zijn bezoeken aan Qatar. Dat wordt ook al verdacht van het omkopen van Europarlementariërs, onder meer om een akkoord met de nationale luchtvaartmaatschappij Qatar Airways over landingsrechten in de EU erdoor te krijgen. De Europese Ombudsman heeft de commissie inmiddels om opheldering gevraagd.

De Estse topambtenaar Henrik Hololei vloog in zes jaar tijd negen keer gratis met Qatar Airways terwijl de commissie met Qatar onderhandelde over de lucratieve deal. Tickets en overnachtingen werden betaald door de regering van het oliestaatje of door lobbyclubs.

De commissie kondigde vrijdag al aan haar regels voor zakenreizen van Eurocommissarissen en ambtenaren aan te scherpen. Zo De plannen worden "spoedig" medegedeeld zodat de ambtenaren zich er meteen aan kunnen houden, zegt de woordvoerder van de commissie.

Maar in Hololeis geval is er niets aan de hand, houdt zij vol. De reizen waren helemaal volgens de regels, die bepalen dat de directeur-generaal zelf beoordeelt of belangenverstrengeling dreigt. Hololei onderhandelde niet zelf over de luchtvaartdeal tussen Qatar en de EU, onderstreept de commissie.

