Partij van premier Kallas wint parlementsverkiezingen in Estland

TALLINN (ANP/AFP/DPA) - De centrumrechtse Hervormingspartij van premier Kaja Kallas heeft de verkiezingen in Estland zondag met een ruime marge gewonnen. De partij kreeg 31,6 procent van de stemmen volgens de bijna volledige verkiezingsuitslagen. De rechts-populistische partij EKRE kreeg 16 procent van de stemmen en werd tweede. De gematigd linkse Centrumpartij van oud-premier Juri Ratas werd derde met 14,7 procent van de stemmen.

De verkiezingen in het Baltische land, lid van zowel de EU als de NAVO en grenzend aan Rusland, werden overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. De 45-jarige Kallas is sinds 2021 de eerste vrouwelijke minister-president van het land. Ze staat bekend als de meeste resolute pleitbezorger van de Oekraïense zaak tegen de Russen. Die ferme houding lijkt haar bij de stembusgang extra stemmen te hebben opgeleverd.

"Om eerlijk te zijn had ik niet zo'n sterke uitslag verwacht", zei Kallas tegen televisiezender ETV. De opkomst bij de verkiezingen was hoog voor Estlandse begrippen: 64 procent van de kiesgerechtigden bracht zijn stem uit. Voor het eerst stemde meer dan de helft van hen online.

Om aan de macht te blijven zal de Hervormingspartij echter wel opnieuw een coalitie moeten vormen met een of meerdere andere partijen in het 101 zetels tellende parlement van Estland.

