ECB-president: renteverhoging half procentpunt zeer waarschijnlijk

zondag 5 maart 2023 , 12:07

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de rente later deze maand met nog eens 50 basispunten verhogen om de inflatie te beteugelen, heeft ECB-president Christine Lagarde bevestigd.

"Alle cijfers die we de afgelopen dagen hebben gezien, bevestigen dat deze renteverhoging zeer, zeer waarschijnlijk is", zei Lagarde tegen de Spaanse krant El Correo. De centrale bank gaf vorige maand al aan dat er weer een dergelijke renteverhoging aan zat te komen. Door lenen duurder te maken, probeert de ECB de vraag in de economie af te remmen en dat zou de inflatie omlaag moeten krijgen.

Vorige week werd bekend dat de zogeheten kerninflatie in de eurozone, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet zijn meegenomen, in februari op een nieuw recordniveau van 5,6 procent is uitgekomen. Dat inflatiecijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de ECB.

Het doel van de centrale bank is om de inflatie terug te brengen naar 2 procent op de middellange termijn. Lagarde weet niet hoeveel renteverhogingen er nog nodig zijn om dit te bereiken: "Ik kan niet zeggen hoe hoog de tarieven zullen gaan".

Delen

Terug naar boven