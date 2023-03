Kadri Simson: EU dreigt 'achterop te raken' met klimaat door afzwakken regels

zaterdag 4 maart 2023 , 14:53

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie dreigt achterop te raken bij het behalen van de klimaatdoelstellingen als landen blijven doorgaan met het afzwakken van de regels voor het terugdringen van de methaanuitstoot in de energiesector. Daarvoor waarschuwt Eurocommissaris Kadri Simson (Energie) in een brief aan onderhandelaar Jutta Paulus van het Europees Parlement.

De vermaning van Simson komt nadat de 27 lidstaten van de EU vorig jaar waren overeengekomen om de frequentie van bepaalde inspecties te verminderen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie om emissies aan te pakken. Het Europees Parlement stemt later deze maand over de regels.

"De reductiemaatregelen waren aanzienlijk afgezwakt", geeft Simson aan. "Het is belangrijk dat de wetgeving die we aannemen over methaanreductie ons niet achter veel van onze energiepartners plaatst."

De klimaatdenktank Ember stelde donderdag in een rapport al dat grote mazen in de methaanregelgeving van de EU kolenmijnen in staat zouden stellen om tegen 2050 nog eens 2,2 miljoen ton methaan uit te stoten, wat overeenkomt met de gecombineerde jaarlijkse CO2-uitstoot van België en Tsjechië. Ook andere organisaties hebben hun bezorgdheid geuit over een mogelijke verzwakking van de regels.

De EU is een van de 150 ondertekenaars van de Global Methane Pledge. Dat is een overeenkomst om de uitstoot van methaan met 30 procent terug te brengen. Eerder werd al opgemerkt dat het waarschijnlijk moeilijk wordt om het gewenste niveau te bereiken als er niet meer gedaan wordt om de uitstoot te bestrijden, met name in de landbouw.

