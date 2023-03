Centrum voor vervolging van Russische agressie in Den Haag

zaterdag 4 maart 2023 , 14:48

Bron: European Commission

BRUSSEL/KIEV (ANP/DPA) - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft aangekondigd dat er een nieuw centrum komt dat zich bezighoudt met de vervolging van "de misdaad van agressie". Dat moet worden gehuisvest bij Eurojust in Den Haag. De oprichting van het Internationaal Centrum voor de Vervolging van de Misdaad van Agressie (ICPA) wordt formeel dit weekend beklonken in een conferentie in Lviv, in het westen van Oekraïne.

Von der Leyen heeft Rusland en zijn leider Vladimir Poetin in het vizier, naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne in februari 2022. Er worden volgens haar door de Russen directe aanvallen uitgevoerd op de burgerbevolking, de civiele infrastructuur en het energienetwerk. Er moet een speciaal tribunaal komen om de Russische agressie te vervolgen, aldus Von der Leyen.

De Europese Unie kan zich niet wenden tot het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, omdat dat in beginsel uitsluitend zaken behandelt van landen die zijn aangesloten bij dit hof. Rusland is net als onder meer de VS en China niet aangesloten. De VS hebben zelfs een speciale wet gemaakt die wereldwijd militair ingrijpen rechtvaardigt als er Amerikanen zouden worden opgepakt voor berechting door het ICC. De wet is schertsend de The Hague Invasion Act genoemd.

De voorzitter van het Europese Parlement, Roberta Metsola, die ook in Lviv is geweest voor de bijeenkomst over het ICPA getiteld 'Verenigd voor Gerechtigheid', heeft zaterdag een bezoek aan Kiev gebracht. Ze sprak er met de Oekraïense leider Volodimir Zelenski. Metsola zei over de conferentie in Lviv dat "er rekenschap moet worden afgelegd. Anders kan er geen vrede komen. Verzoeningspolitiek heeft nooit gewerkt", aldus de EP-voorzitter.

Delen

Terug naar boven