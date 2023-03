Hoekstra in Oekraïne voor start 'Dialogue Group on Accountability for Ukraine'

vrijdag 3 maart 2023 , 20:06

Bron: The Council of the European Union

LVIV (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) heeft in Oekraïne de start bijgewoond van een nieuw overleg over de oorlog in dat land. Het idee is dat allerlei betrokken landen, organisaties en instanties zo beter afspraken kunnen maken over het onderzoek naar en vervolging van misdaden die gepleegd zijn.

Over de nieuwe Dialogue Group on Accountability for Ukraine werden vorig jaar afspraken gemaakt tijdens een top in Den Haag. Naast Nederland zijn ook Oekraïne, het Internationaal Strafhof en de Europese Unie betrokken. Nu de groep officieel is gelanceerd, gaan de eerste vergaderingen naar verwachting in april plaatsvinden.

Bij de top in juli werd afgesproken dat er betere afspraken nodig waren om mensenrechtenschendingen en schendingen van het humanitair recht voor de rechter te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verzamelen van bewijs.

Hoekstra sprak in Oekraïne ten overstaan van onder anderen president Volodimir Zelenski over misdaden gepleegd door de Russen in dat land. "De moorden, het seksueel geweld, het aanvallen van burgerinfrastructuur, de systematische ontvoering van Oekraïense kinderen", somt de bewindsman in zijn toespraak op. "Alle oorlogsmisdaden en de misdaden tegen de menselijkheid moeten onderzocht en vervolgd worden volgens de internationale standaarden."

Volgens Hoekstra gaat deze overleggroep meer "coördinatie en overzicht" brengen. Behalve vertegenwoordigers van onder meer het Internationaal Strafhof en de EU schuift bij de verschillende overleggen ook altijd een vertegenwoordiger van de Oekraïense regering aan.

Eerder werd al aangekondigd dat in Den Haag het International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression gevestigd wordt. Daarnaast wordt in Nederland in samenwerking met Oekraïne en andere Europese landen een register bijgehouden van de schade die door de oorlog is ontstaan.

