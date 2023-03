Europarlementariërs Qatargate moeten voorlopig in cel blijven

vrijdag 3 maart 2023 , 13:20

BRUSSEL (ANP) - Twee Europarlementariërs die verdacht worden van een aandeel in omkoopschandaal Qatargate blijven voorlopig vastzitten. Het voorarrest van de afgezette ondervoorzitter Eva Kaili en de Belg Marc Tarabella is met respectievelijk twee maanden en één maand verlengd, meldt het Belgische Openbaar Ministerie.

De Griekse Kaili heeft al meermaals tevergeefs gevraagd om het onderzoek naar het kopen van invloed door Qatar en Marokko verder thuis te mogen afwachten. De 44-jarige sociaaldemocrate is moeder van een peuter. Haar Italiaanse partner Francesco Giorgi, die eveneens sinds 9 december in de gevangenis zat, is sinds vorige week wel weer thuis. Hij moet wel een enkelband dragen.

Kaili, Tarabella en Giorgi zouden zich net als een aantal andere verdachten schuldig hebben gemaakt aan corruptie, witwassen en het vormen van een criminele organisatie. Bij huiszoekingen vond de politie ongeveer 1,5 miljoen euro aan contanten.

De vermoedelijke spil van de omkooppraktijken helpt justitie als kroongetuige. Behalve Kaili en Tarabella en twee andere sociaaldemocraten zou hij inmiddels ook de naam van de Italiaanse Europarlementariër Lara Comi hebben genoemd. Zij is lid van de partij van Silvio Berlusconi en maakt deel uit van de christendemocratische fractie in het Europees Parlement.

Delen

Terug naar boven