Von der Leyen volgende week op bezoek bij Biden in Washington

vrijdag 3 maart 2023 , 11:00

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen gaat volgende week vrijdag op bezoek bij de Amerikaanse president Joe Biden. Naar verwachting staan de vermeende Chinese plannen voor wapenlevering aan Rusland hoog op de agenda.

Biden en Von der Leyen gaan allereerst in gesprek over de oorlog in Oekraïne. Volgens de Verenigde Staten zou de Chinese regering denken over het leveren van wapens aan Rusland. Naar verluidt proberen Amerikaanse functionarissen nauwe bondgenoten op te roepen om sancties op te leggen aan China, als Beijing daadwerkelijk militaire steun verleent aan Rusland. Er is echter nog geen concreet bewijs voor deze plannen.

Daarnaast zal er ook worden gesproken over de gevolgen van de Amerikaanse Inflation Reduction Act, die grote gevolgen heeft voor het concurrentievermogen van de Europese markt. De EU kondigde recent een eigen versie van de Inflation Reduction Act aan, het zogenaamde Green Deal Industrial Plan. Dit plan moet tegenwicht geven aan de Amerikaanse staatssteun aan eigen bedrijven.

Na haar bezoek aan Washington reist Von der Leyen verder naar Canada waar zij ook een ontmoeting heeft met premier Justin Trudeau. Samen met hem zal ze een bezoek brengen aan een legerbasis van waaruit Canadese soldaten naar Polen zijn gereisd om humanitaire hulp te verlenen aan Oekraïense vluchtelingen.

Bron: Politico.eu

