Nederland werkte met stichting die wordt onderzocht wegens corruptie

vrijdag 3 maart 2023 , 9:24

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft samengewerkt met een organisatie die wordt onderzocht in het corruptieschandaal in het Europees Parlement. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van NRC. De samenwerking is inmiddels opgeschort.

De Nederlandse ambassade in Afghanistan heeft vorig jaar met No Peace Without Justice samengewerkt op het gebied van mensenrechten en het maatschappelijk middenveld in dat land, bevestigt het ministerie. Daar was 500.000 euro mee gemoeid.

Wat precies met dat geld is gedaan, wil het ministerie niet zeggen omdat daardoor mensen in Afghanistan in een "kwetsbare situatie" terecht zouden kunnen komen. Volgens Buitenlandse Zaken heeft de organisatie wel geleverd wat beloofd was. Toch is de samenwerking vanwege het corruptieonderzoek in het Europees Parlement in december opgeschort.

No Peace Without Justice is de organisatie van Niccolò Figà-Talamanca. Hij is een van de verdachten in het corruptieonderzoek.

