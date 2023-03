Nederland betaalde verdachte stichting in corruptieschandaal EP

donderdag 2 maart 2023 , 22:57

Bron: The Council of the European Union

MEDIAWATCH (NRC) - Een mensenrechtenorganisatie die wordt onderzocht vanwege corruptie in het Europees Parlement, blijkt mede door Nederland gefinancierd. De Nederlandse regering keerde vorig jaar een half miljoen euro uit aan de verdachte stichting ‘No Peace Without Justice’. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NRC.

In het Brusselse corruptieschandaal worden meerdere Europarlementariërs ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van onder meer Qatar. De Golfstaat probeerde zo politieke en economische besluiten van het parlement te beïnvloeden. Behalve politici zouden ook mensenrechtenorganisaties hierbij zijn ingezet, waaronder No Peace Without Justice. Directeur Niccolò Figà-Talamanca kwam onlangs vrij na drie maanden voorarrest. Vorige week vond een doorzoeking plaats in het hoofdkwartier van No Peace Without Justice in Rome.

Delen

Terug naar boven