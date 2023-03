EU-ministers: overal zelfde regels voor korte termijnverhuur

donderdag 2 maart 2023 , 18:01

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP) - Elk huis of appartement en elke kamer die in de EU voor korte tijd via onlineplatforms als Airbnb wordt verhuurd, moet in de toekomst een registratienummer hebben. Daarmee moeten reizigers beter beschermd worden tegen fraude en kunnen overheden deze vorm van verhuur beter reguleren, zei de Zweedse minister Ebba Busch nadat de EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor concurrentie hierover in Brussel een akkoord hadden bereikt.

Zweden is tijdelijk EU-voorzitter. Een geharmoniseerd registratieproces voor verhuurders schept volgens de ministers meer transparantie. Verhuurders moeten hun registratienummer melden op de platforms, die dan steekproefsgewijs controleren of de informatie klopt. Maandelijks moeten de platforms bij de overheid het aantal overnachtingen en gasten opgeven.

De ontwerpverordening moet nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd. Als de maatregel van kracht wordt, geldt eerst nog een overgangstermijn van twee jaar.

