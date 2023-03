Import teakhout uit Myanmar gaat door ondanks sancties

woensdag 1 maart 2023 , 23:01

MEDIAWATCH (NRC) - Ondanks Europese sancties importeren houthandelaren nog altijd voor miljoenen euro’s per jaar aan teakhout uit Myanmar in de Europese Unie. De opbrengsten hiervan gaan naar het militaire regime, dat twee jaar geleden met een staatsgreep aan de macht kwam. Het hout komt ook in Nederland terecht.

Houtimporteurs maken hierbij gebruik van de verschillen in interpretatie en handhaving van de sancties tussen de Europese lidstaten. In Italië en Polen is er bijvoorbeeld toch ruimte om nog teak uit Myanmar te importeren.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC in het kader van het internationale onderzoeksproject Deforestation Inc. van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Hierbij werd gebruikgemaakt van douanegegevens, documenten van transacties en gesprekken met handelaren.

