Brussel stelt rijbewijs in hele EU voor vanaf 17 jaar

BRUSSEL (ANP) - Jongeren in de EU moeten volgens de Europese Commissie vanaf 17 jaar kunnen leren autorijden en hun rijbewijs halen, zoals in Nederland al mogelijk is. Dan moeten ze tot hun achttiende ervaring opdoen met een begeleider in de auto, zoals een ouder. Er zou een proeftijd van ten minste twee jaar moeten komen voor beginnende bestuurders na het behalen van het examen, met een nultolerantie voor rijden onder invloed. Er komt ook een digitaal rijbewijs in de EU dat overal erkend wordt zoals de coronapas, als het aan het dagelijks EU-bestuur ligt.

Deze en meer voorstellen maken deel uit van een pakket wetsvoorstellen om het leren rijden voor jongeren aantrekkelijker te maken, de veiligheid op de weg te verbeteren en het aantal verkeersdoden in de EU te verminderen. Volgens Eurocommissaris Adina Vălean (Transport) vielen er vorig jaar 20.000 doden in het wegverkeer, vooral voetgangers, fietsers en gebruikers van scooters en motoren.

Ze stelt voor om meer aandacht bij de rijlessen te schenken aan die kwetsbare groepen. En om streng te zijn voor jonge bestuurders. Dit is essentieel, zegt de commissie omdat beginnende automobilisten van onder de 30 jaar maar 8 procent van alle bestuurders op de weg uitmaken, maar betrokken zijn bij twee op de vijf dodelijke aanrijdingen. De EU streeft naar nul doden op de weg in 2050.

Er moeten gelijke regels komen in de EU voor het intrekken van rijbewijzen, zoals 50 kilometer boven de snelheidslimiet rijden, waar ook. De commissie hamert ook op betere handhaving van overtredingen. Een ingetrokken rijbewijs moet automatisch in de hele Europese Unie zijn ingetrokken.

