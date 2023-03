1,6 miljoen handtekeningen - waarvan 25.000 Nederlandse - voor een verbod op bont in de EU

woensdag 1 maart 2023 , 7:24

DEN HAAG (ANP) - Meer dan 25.000 Nederlanders hebben een petitie getekend om de productie en het gebruik van bont in de Europese Unie (EU) te verbieden. Binnen de EU hebben ruim 1,6 miljoen mensen het burgerinitiatief Fur Free Europe getekend. Bij een miljoen geldige handtekeningen is de Europese Commissie in Brussel verplicht om het onderwerp te bespreken. De organisatie noemt woensdag de vele verzamelde handtekeningen een "historische mijlpaal".

In Nederland is het fokken van dieren voor bont al verboden, maar de verkoop van bont niet. In andere Europese landen zoals Finland, Polen en Denemarken mogen dieren nog wel gefokt worden voor hun vacht. Volgens de initiatiefnemers van de petitie worden onder meer vossen, nertsen en chinchilla's "hun leven lang gevangengehouden in kleine draadkooien, voordat ze worden gedood en gevild". Dat vinden ze onacceptabel.

"We zijn blij met het overweldigend aantal handtekeningen", zeggen de deelnemende organisaties. "Het is een duidelijk signaal vanuit de Europese samenleving dat het fokken en doden van dieren voor een onnodig en wreed product onacceptabel is. Bont is definitief uit de mode. Nu is de Europese Commissie aan zet."

Voor het burgerinitiatief Fur Free Europe werken Bont voor Dieren, World Animal Protection, Dier&Recht en VIER VOETERS samen voor een verbod op bont in de EU. De komende drie maanden worden alle gezette handtekeningen geverifieerd op geldigheid. De initiatiefnemers hopen dat de Europese Commissie het onderwerp nog voor het zomerreces bespreekt.

