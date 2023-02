Commissie stelt twee extra Nederlandse zetels Europarlement voor

dinsdag 28 februari 2023 , 16:52

Bron: PDC

BRUSSEL/STRAATSBURG (ANP) - Nederland moet er bij de Europese verkiezingen in 2024 twee zetels bij krijgen in het Europees Parlement. Ook moeten er 28 zetels worden vrijgemaakt voor zogenoemde transnationale lijsten, zodat iedere EU-burger de mogelijkheid krijgt om volgend jaar een stem uit te brengen op kandidaten die in de hele EU verkiesbaar zijn. Dat zijn twee van de voorstellen die de commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement heeft gepresenteerd.

De zetelverdeling in het parlement is toe aan een herschikking, omdat de bevolkingsaantallen verhoudingsgewijs zijn veranderd tussen de 27 lidstaten. Zo is de Nederlandse bevolking gegroeid. Nu telt het parlement 705 leden inclusief de voorzitter en telt Nederland 29 Europarlementariërs. Volgens de parlementscommissie zouden dat er dus 31 moeten worden om de bevolking van Nederland te vertegenwoordigen.

De verdeling van zetels wordt met unanimiteit bepaald door de lidstaten met instemming van het parlement. Zo ver is het nog lang niet. Het allereerste voorstel, van co-rapporteurs van de christendemocraten (EVP) waartoe ook het CDA behoort en de liberalen (RENEW EUROPE) waar VVD en D66 deel van uitmaken, kan en zal naar verwachting eerst nog worden geamendeerd voor het door het voltallige parlement moet worden goedgekeurd.

Delen

Terug naar boven