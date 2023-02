Bert-Jan Ruissen kandidaat-lijsttrekker voor SGP bij Europese verkiezingen

dinsdag 28 februari 2023 , 14:00

Bron: European Parliament 2019

DEN HAAG (PDC) - Bert-Jan Ruissen is namens het bestuur van de SGP voorgedragen om lijsttrekker te worden bij de verkiezingen van het Europees Parlement in 2024. In mei zullen de leden stemmen over zijn voordracht.

Ruissen zit sinds 2019 namens de partij in het Europees Parlement en was bij de verkiezingen van dat jaar ook al lijsttrekker. Daarvoor was hij onder meer lid van de gemeenteraad in Krimpen aan den IJssel en beleidsmedewerker op het ministerie van Economische Zaken.

De SGP zal bij de aankomende verkiezingen niet zoals eerdere jaren een gezamenlijke lijst met de ChristenUnie vormen. In 2022 liet de ChristenUnie weten dat zij de samenwerking met de SGP wou beëindigen omdat de verschillen tussen de partijen op grote thema's zoals migratie en klimaat steeds duidelijker zichtbaar werden. De afgelopen termijn zaten de partijen ook al niet meer in dezelfde fractie.

Bron: SGP

