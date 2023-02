Beslag op geld en dure auto's van Europarlementariër om fraude

maandag 27 februari 2023 , 20:52

Bron: Wikicommons/David Iliff

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) en de Italiaanse FIOD hebben beslag gelegd op dure auto's en bankrekeningen van een Italiaanse Europarlementariër en haar medewerkers. Ze verdenken de uiterst rechtse Stefania Zambelli van fraude met vergoedingen van het parlement voor haar personeel. Er is in totaal meer dan 170.000 euro in beslag genomen, meldt het EPPO.

Zambelli, lid van de rechts-populistische Lega, betaalde volgens de EPPO vier assistenten uit voor werk dat ze niet of nauwelijks verrichtten. Ze gaf dat werk wel op aan het EU-parlement, en poetste hun cv ook op met nooit behaalde diploma's en nooit verworven vaardigheden. Minstens één van de medewerkers was naaste familie. De politica uit het Noord-Italiaanse Brescia zou ook een deel van het geld in eigen zak hebben gestoken.

De 51-jarige Zambelli spreekt de beschuldigingen tegen. De fraudezaak heeft volgens de EPPO niets te maken met het omkoopschandaal waarin het Europees Parlement is verwikkeld, dat Qatargate is gaan heten.

Delen

Terug naar boven