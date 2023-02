Bestuurslid ECB: volhouden om inflatie omlaag te krijgen

maandag 27 februari 2023 , 20:28

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De gouverneur van de Kroatische centrale bank Boris Vujcic, wil dat de Europese Centrale Bank (ECB) doorgaat met het verkrappen van zijn monetair beleid, zolang de inflatie hoog blijft.

"De inflatie is aanzienlijk hoger dan ons doel en zolang dit het geval is, moet de ECB volhouden. We moeten het echt terugbrengen tot het niveau waarop we het op middellange termijn willen hebben", zegt Vujcic, die ook bestuurslid is van de ECB.

Volgende maand gaat de ECB de rente naar verwachting met nog eens 50 basispunten verhogen om de inflatie te beteugelen. Die is nog altijd meer dan vier keer zo hoog als het doel van de ECB, een jaarlijkse plus van 2 procent. Door lenen duurder te maken, probeert de centrale bank de vraag in de economie af te remmen en dat zou de inflatie omlaag moeten krijgen.

Later deze week komen nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone naar buiten. Naar verwachting blijft de zogeheten kerninflatie steken op recordhoogte. Afgelopen vrijdag bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten hoger was uitgevallen dan verwacht. Daarom zal de Fed ook geneigd zijn de rentes langer te verhogen.

