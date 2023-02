Britse media: VK en EU sluiten nieuwe deal over Noord-Ierland

maandag 27 februari 2023 , 16:06

Bron: European Commission

LONDEN (ANP) - Londen en Brussel zijn er in de nasleep van de Brexit in geslaagd een nieuwe overeenkomst te sluiten over de grens van Noord-Ierland, melden Britse media. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, was eerder op maandag naar Londen gereisd om bij de Britse premier Rishi Sunak de laatste plooien glad te strijken.

Het nieuwe akkoord moet de frustraties rond het bestaande protocol, dat sinds begin 2021 van kracht is, wegnemen. De details zijn nog niet bekendgemaakt. Von der Leyen en Sunak houden om 16.30 uur Nederlandse tijd een persconferentie.

Het idee achter het oorspronkelijke protocol was dat na de Brexit niet opnieuw een harde grens zou komen tussen de Ierse Republiek, een EU-lidstaat, en Noord-Ierland, deel van het VK. Daarom werd besloten dat Noord-Ierland deel zou blijven uitmaken van de Europese interne markt.

Dat betekende wel dat er grenscontroles werden ingevoerd voor goederen die tussen Noord-Ierland en de rest van het VK werden uitgewisseld. En precies dat leidde de voorbije jaren tot steeds meer frustratie bij de Britten. De nieuwe deal moet daar een antwoord op bieden, onder meer door een onderscheid te maken tussen Britse goederen die Noord-Ierland als eindbestemming hebben, en goederen die vervolgens worden verscheept richting de EU.

De vraag is nog wel hoe de Conservatieve Partij van Sunak gaat reageren en, belangrijker nog, de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP). Die pro-Britse partij blokkeert al maanden de regeringsvorming in Noord-Ierland uit onvrede over het handelsprotocol.

