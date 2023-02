Von der Leyen gaat op bezoek bij koning Charles

maandag 27 februari 2023 , 12:59

BRUSSEL/LONDEN (ANP) - De voorzitter van de Europese Unie, Ursula von der Leyen, brengt maandagmiddag een bezoek aan koning Charles, hebben woordvoerders in zowel Brussel als Londen gemeld. De Duitse is al in Engeland voor overleg met de Britse premier Rishi Sunak.

Volgens haar woordvoerder in Brussel staat het bezoek van Von der Leyen los van de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de Brexit. De Duitse is persoonlijk betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor de status van Noord-Ierland.

Een deal over Noord-Ierland, dat bij het Verenigd Koninkrijk hoort maar na het Britse vertrek uit de EU deel is blijven uitmaken van de EU, zou volgens verscheidene bronnen ophanden zijn en later op maandag mogelijk worden aangekondigd. Von der Leyen voedde die geruchten zelf bij aankomst in Londen met een tweet: "Ik kijk ernaar uit om een pagina om te slaan en een nieuw hoofdstuk te openen met onze partner en vriend", schrijft ze.

