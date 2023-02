Hofvijver februari: 'Tussen Trêveszaal en Rue de Trier: Provinciale Europapolitiek in de kijker'

maandag 27 februari 2023 , 13:00

© Hakan Dahlstrohm

DEN HAAG (PDC) - De februari-editie van de Hofvijver is een waardevolle bundeling van analyses, opinie en verwachtingen in aanloop naar de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart. Naast artikelen over de spanningen in de Eerste Kamer, de kansen van verschillende partijen en verkiezingsthema's, leggen Mendeltje van Keulen en Tibor Hargitai aan de lezer uit welke invloed de uitkomst van de verkiezingen op 15 maart heeft op Europees beleid en wetgeving.

De relatie tussen Brussel en de provincies blijft voor de kiezer onbekend zolang media er geen aandacht aan besteden. Wist u bijvoorbeeld dat er in een Brussel een Huis van de Provincies staat? Provincies stellen óók EU-prioriteiten, maar hoe sterk zijn de provincies vertegenwoordigd in de Europese Unie?

Delen

Terug naar boven