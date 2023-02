Von der Leyen maandag naar Londen voor handelsdeal Noord-Ierland

zondag 26 februari 2023 , 23:52

Bron: © European Union, ??

LONDEN (ANP/RTR) - EU-leider Ursula von der Leyen gaat maandag naar Londen om in een persoonlijk onderhoud met de Britse premier Rishi Sunak te proberen een nieuwe handelsovereenkomst te sluiten voor Noord-Ierland. Dat hebben beide partijen zondag in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. The Guardian had vrijdag al onthuld dat Sunak en de voorzitter van de Europese Commissie drie keer met elkaar hadden overlegd en dat een akkoord dichtbij was.

De deal zou een eind maken aan maanden onderhandelen over de status van Noord-Ierland. Sinds de Brexit zijn veel Noord-Ieren ontevreden over het handelsprotocol dat voor hun land en het Verenigd Koninkrijk werd opgesteld om de grens met Ierland open te houden. De Democratic Unionist Party (DUP) met name lag dwars en blokkeert nog altijd de vorming van een nieuwe Noord-Ierse regering. Ook is het de vraag of de uitgesproken Brexit-fans binnen de Conservatieve Partij de praktische oplossingen van Londen en Brussel zullen accepteren.

Von der Leyen en Sunak zullen elkaar maandag rond "late lunchtijd" ontmoeten. Mochten de twee daadwerkelijk een nieuwe deal sluiten, dan zal Sunak een verklaring afleggen in het Britse parlement. Ook zullen de Britse premier en de EU-leider in dat geval een persconferentie houden.

