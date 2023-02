Eerste vliegtuigen EU-luchtbrug naar Syrië geland in Damascus

zondag 26 februari 2023 , 13:12

Bron: European Commission

DAMASCUS (ANP/DPA) - Als onderdeel van een humanitaire luchtbrug naar Syrië zijn twee vliegtuigen met hulpgoederen geland in de hoofdstad Damascus. Ze leverden onder meer wintervaste tenten, apparatuur voor accommodatie en verwarming, meldt de Europese Commissie. Dit zijn de eerste vluchten van dit type die in Damascus landen, en er zullen er nog meer volgen. Vanuit EU-kampen in Dubai en Brindisi in Italië leveren ze hulp aan de bevolking in heel Syrië, dus ook in niet door de regering gecontroleerde gebieden.

Volgens de commissie worden via de luchtbrug in totaal 420 ton hulpgoederen aangevoerd. 225 ton daarvan ter waarde van 1,1 miljoen euro is afkomstig uit EU-voorraden. In totaal heeft de EU tot nu toe in de nasleep van de aardbeving in Syrië gereageerd met humanitaire hulp ter waarde van 10 miljoen euro. Meer dan 6 miljoen euro hiervan is opnieuw toegewezen als onderdeel van lopende humanitaire projecten. Daarnaast hebben vijftien Europese landen, waaronder Nederland, hulp aangeboden, nadat Syrië het EU-mechanisme voor civiele bescherming had geactiveerd.

Donderdag besloten de EU-lidstaten de sancties tegen het Syrische regime tijdelijk te versoepelen om meer hulp na de catastrofale aardbeving van 6 februari mogelijk te maken. Voor een periode van zes maanden hoeven humanitaire organisaties geen toestemming te vragen om goederen en diensten te leveren in het getroffen Syrische gebied. In 2011 had de EU een verbod ingesteld voor goederen die gebruikt zouden kunnen worden door het regime in Damascus om tegenstanders te onderdrukken.

In Syrië wordt ondertussen alweer gevochten in de burgeroorlog. Vrijdag werd voor het eerst sinds de aardbevingen weer een luchtaanval gemeld in het noordwesten van het land. Daarbij kwamen twee mensen om het leven.

Delen

Terug naar boven