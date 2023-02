Zelenski prijst nieuw sanctiepakket van EU tegen Rusland

zaterdag 25 februari 2023 , 22:31

KIEV (ANP/DPA) - Volodimir Zelenski heeft het tiende sanctiepakket van de Europese Unie tegen agressor Rusland zaterdagavond geprezen als een belangrijke stap. "Het is krachtig, tegen de militaire industrie en de financiële sector van de terreurstaat en gericht tegen de propagandisten die de Russische samenleving hebben verdronken in leugens en die proberen hun leugens over de hele wereld te verspreiden", zei de Oekraïense president in zijn dagelijkse videoboodschap.

Hij voegde er nog aan toe dat die opzet van het Kremlin gedoemd is te mislukken. Zelenski drong tevens aan op nog meer strafmaatregelen, bijvoorbeeld tegen de nucleaire activiteiten van Moskou. Eerder op de dag had hij via Twitter al laten weten te wachten op concrete "resolute stappen" tegen het staatsconcern Rosatom en de Russische atoomindustrie in het algemeen.

De EU besloot vrijdagavond, na lang onderhandelen, sancties te treffen tegen nog eens 87 personen en 34 organisaties die op de een of andere manier bijdragen aan de Russische oorlog tegen Oekraïne. Daaronder is de Alfa-bank, die geldt als de grootste Russische financiële instelling in privébezit.

Onder anderen regeringsfunctionarissen en hoge ambtenaren zijn op de zwarte lijst gezet wegens betrokkenheid bij de deportatie en gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen. Alle gestraften mogen de EU-landen niet meer in en hun eventuele vermogens daar worden bevroren.

