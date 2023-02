Rusland staakt olietoevoer naar Polen via Droezjba-pijplijn

zaterdag 25 februari 2023 , 14:16

Bron: rawpixel.com / Carol M Highsmith

WARSCHAU (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Rusland heeft de toevoer van olie naar Polen via een pijplijn stopgezet. Dat heeft topman Daniel Obajtek van het Poolse olieconcern PKN Orlen op Twitter gezegd. Zijn bedrijf heeft nog een contract met één Russische olieleverancier om tot het einde van dit jaar olie te ontvangen via de Droezjba-pijplijn.

Volgens Ojbatek gaan Poolse klanten niets merken van de Russische stap. Het land is nog maar goed voor een tiende van de olietoevoer naar Polen. En PKN Orlen was al voorbereid op de mogelijkheid dat Rusland de oliekraan dicht zou draaien, aldus Ojbatek, die zegt dat zijn bedrijf ook volledig via zee kan worden bevoorraad.

De Europese Unie heeft een verbod op de invoer van Russische olie ingesteld vanwege de Russische inval in Oekraïne, maar dat geldt alleen voor olie die met tankers wordt aangevoerd. Voor olie via een pijplijn is een uitzondering gemaakt, met name om Hongarije achter de plannen te krijgen. Dat land, waarvan de regering nauwe banden heeft met Rusland, is voor veel olie-import afhankelijk van pijpleidingen uit Rusland.

De Droezjba-pijplijn, het Russische woord voor vriendschap, loopt via twee vertakkingen van Rusland naar Duitsland, Polen, Belarus, Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Oostenrijk. Het gebruik van de pijplijn is stevig afgenomen omdat veel landen door de Russische inval hun afhankelijkheid van dat land wilden afbouwen.

Delen

Terug naar boven