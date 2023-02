EU-landen bereiken akkoord over tiende sanctiepakket Rusland

vrijdag 24 februari 2023 , 22:20

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben op de dag af een jaar na de invasie in Oekraïne, een akkoord bereikt over nieuwe strafmaatregelen vanwege de Russische aanval op het buurland. De ambassadeurs van de 27 landen stemden na dagen onderhandelen in Brussel in met het inmiddels tiende sanctiepakket. Een EU-besluit over sancties vereist unanimiteit.

Vooral Polen was aanvankelijk niet tevreden over de door de Europese Commissie voorgestelde strafmaatregelen en noemde ze te slap. Het land wilde meer namen van vertrouwelingen en familie van de Russische president Vladimir Poetin met strafmaatregelen treffen, terwijl Hongarije volgens EU-bronnen juist namen van de bestaande sanctielijst wilde schrappen. Er was ook onenigheid over ontheffingen voor de invoer van Russische synthetische rubber, die bijvoorbeeld voor autobanden wordt gebruikt. Volgens Polen waren de voorgestelde vrijstellingen zo groot dat ze de sancties ondoeltreffend maken, zeggen ingewijden.

Toch werden de 27 landen het uiteindelijk eens over het tiende pakket, dat volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen een waarde heeft van ruim 11 miljard euro. De nieuwe sancties betreffen onder meer exportverboden vanuit de EU voor onderdelen of goederen die kunnen bijdragen aan de Russische oorlogsvoering, zoals bepaalde elektronica-onderdelen. Ook zijn er Iraanse bedrijven die de drones maken en/of verkopen aan Rusland en die in Oekraïne voor veel ellende zorgen op de lijst gezet. Ook worden Poetins propagandisten aangepakt.

