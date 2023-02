Air France mag van EU vaker vliegen tussen Parijs en Amsterdam

vrijdag 24 februari 2023 , 15:41

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Air France mag weer meer vluchten per dag uitvoeren op de route Parijs-Amsterdam. De Europese Commissie heeft namelijk besloten om de vluchtbeperkingen die bij de fusie tussen KLM en Air France in 2004 werden opgelegd, op te heffen. Dat komt doordat op dezelfde route nu meer concurrentie bestaat voor het aanbieden van reizen dankzij de hogesnelheidstreinen van Thalys.

Brussel keurde de fusie in februari 2004 goed onder voorwaarde dat Air France-KLM maximaal zes tijdslots per dag ter beschikking zou stellen aan concurrenten op de luchthavens van Parijs en Amsterdam. Slots zijn start- en landingsrechten op luchthavens. Na onderzoek stelt de commissie echter vast dat de ontheffing van deze voorwaarden gerechtvaardigd is vanwege de veranderde marktomstandigheden.

Delen

Terug naar boven