Von der Leyen herhaalt blijvende EU-steun voor Oekraïne

vrijdag 24 februari 2023 , 10:02

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen zegt dat Oekraïne kan rekenen op Europese steun zolang dat nodig is. Dat laat ze weten in een video waarmee ze een jaar oorlog markeert.

"Een jaar van wrede Russische agressie. Een jaar van heldhaftig Oekraïens verzet. Een jaar Europese solidariteit. Voor ons ligt een toekomst van eenheid. U vecht voor vrijheid, voor democratie en voor uw plaats in de Europese Unie. We zijn bij u, zolang dat nodig is", aldus Von der Leyen.

De Europese Raad gaf donderdag een verklaring af over de oorlog. Daarin werd kritiek geuit op Rusland en ook al gesproken van blijvende steun van de Europese Unie aan Oekraïne. In dezelfde verklaring werden Oekraïners geprezen vanwege de "ongelooflijke kracht" die zij het afgelopen jaar hebben getoond. "Zij hebben de wereld laten zien dat Oekraïners beslissen over de toekomst van Oekraïne".

"Samen met onze internationale partners zullen we ervoor zorgen dat Oekraïne zegeviert, dat het internationaal recht wordt gerespecteerd, dat de vrede en de Oekraïense territoriale integriteit binnen de internationaal erkende grenzen worden hersteld, dat Oekraïne wordt herbouwd en dat gerechtigheid geschiedt", aldus de Europese Raad. "Tot die dag zullen we niet rusten."

