Europa versoepelt sancties tegen Syrië voor hulp na aardbeving

donderdag 23 februari 2023 , 21:58

Bron: Wikimedia / Ssolbergj / CC-BY-SA-3.0, GFDL

BRUSSEL (ANP/AFP) - De lidstaten van de Europese Unie hebben besloten de sancties tegen het Syrische regime tijdelijk te versoepelen om meer hulp na de catastrofale aardbeving van 6 februari mogelijk te maken.

Voor een periode van zes maanden hoeven humanitaire organisaties geen toestemming te vragen om goederen en diensten te leveren in het getroffen Syrische gebied. In 2011 had de Europese Unie een verbod ingesteld voor goederen die gebruikt zouden kunnen worden door het regime in Damascus om tegenstanders te onderdrukken.

Delen

Terug naar boven