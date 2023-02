Polen blokkeert akkoord tiende sanctiepakket Rusland

donderdag 23 februari 2023 , 17:54

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen zijn er opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een tiende sanctiepakket tegen Rusland. De ambassadeurs van de 27 lidstaten onderhandelen vrijdag in Brussel verder over nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne, precies op de dag dat die een jaar geleden plaatsvond.

De landen moeten het eens worden over een pakket voorstellen van de Europese Commissie. Dat moet met unanimiteit. Polen zou het pakket volgens EU-bronnen blokkeren vanwege ontheffingen op een verbod op EU-import van Russisch synthetisch rubber. Die zouden zijn voorgesteld om Italië tegemoet te komen. Polen vindt dat de vrijstellingen zo groot zijn dat ze de sancties ondoeltreffend maken, zeggen ingewijden.

Het tiende pakket heeft volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een waarde van ruim 11 miljard euro en bevat meer exportverboden voor goederen die Rusland niet zomaar ergens anders kan krijgen. Het bevat ook stafmaatregelen tegen bijkomende vertrouwelingen en propagandisten van de Russische president Vladimir Poetin.

