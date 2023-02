Brussel wil snellere uitrol 5G en kijkt naar verdeling kosten

donderdag 23 februari 2023 , 13:48

BRUSSEL (ANP) - De bestaande infrastructuur voor internet in de Europese Unie voldoet niet meer aan de eisen van vandaag. Er is volgens de Europese Commissie dringend behoefte aan meer bandbreedte met hogere snelheden zodat burgers, bedrijven en overheden beter toegang krijgen tot slimmere en meer innovatieve diensten als kunstmatige intelligentie (AI), dataruimtes en virtual reality. Ook gaat het dagelijks EU-bestuur de sector raadplegen over de kosten van de investeringen die daarvoor nodig zijn.

"Nieuwe technologieën vergen een andere internetarchitectuur", aldus Eurocommissaris Thierry Breton (Industrie). "En dat speelt niet over vijf jaar, maar nu." De commissie past een richtlijn uit 2014 aan om de uitrol van 5G- en glasvezelnetwerken te versnellen door administratieve rompslomp en omslachtige procedures aan te pakken. "We moeten er alles aan doen om er zo snel mogelijk te geraken."

Daarnaast gaat het dagelijks EU-bestuur de sector raadplegen, onder meer over een eerlijkere verdeling van de kosten om de 5e generatie draadloze systemen (5G) en breedband uit te rollen. "De last van deze investeringen wordt steeds zwaarder", aldus Breton op een persconferentie in Brussel. "Dat komt onder meer door een laag rendement op investeringen in de telecomsector, de stijging van de grondstofkosten en de energiekosten natuurlijk."

Grote telecombedrijven als Deutsche Telekom en Orange willen graag dat internetbedrijven als Amazon en Microsoft een deel van die kosten op zich nemen.

