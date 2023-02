EU-instellingen verbieden TikTok op zakentelefoons personeel

donderdag 23 februari 2023 , 19:46

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft haar personeel opdracht gegeven TikTok-apps op zakelijke telefoons en andere apparaten te verwijderen. Het dagelijks EU-bestuur heeft zorgen over de veiligheid van de uit China afkomstige videoapp. De Raad van de Europese Unie, waarin de 27 EU-landen zijn vertegenwoordigd, heeft besloten het commissiebesluit te volgen, maakte een functionaris donderdagavond bekend.

"We doen wat we moeten doen in de huidige context", lichtte Eurocommissaris Thierry Breton (Industrie) donderdagmorgen de maatregel toe. Er werken meer dan 30.000 ambtenaren bij de commissie. Bij de raad zijn dat er ongeveer 3500. "De Europese Commissie als EU-instelling is sterk gefocust op de veiligheid van onze data", aldus Breton.

TikTok is eigendom van het Chinese technologiebedrijf ByteDance en ligt onder vuur sinds het bedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot gegevens van gebruikers in de Verenigde Staten en Europa.

Vorige maand nog was TikTok-topman Shou Zi Chew in Brussel voor een onderhoud met vicevoorzitter Vera Jourová van de Europese Commissie. Na afloop zei ze "erop te rekenen" dat het bedrijf zich "extra inspant om te voldoen aan de Europese wetgeving voor databescherming en het vertrouwen van de Europese toezichthouders terug te winnen". "Er mag geen enkele twijfel bestaan dat de gegevens van gebruikers in Europa veilig zijn", zei ze.

Het commissiepersoneel moet de app zo snel mogelijk voor 15 maart verwijderen van apparaten die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Volgens een woordvoerder is de "veiligheidsmaatregel tijdelijk" maar hij wou niet zeggen waarom het besluit juist nu is genomen of wat er moet gebeuren om de app weer toe te staan. "We monitoren constant." Ook over handhaving van het besluit "communiceren we niet". In een reactie zei TikTok dat het commissiebesluit "misplaatst" is.

In de Verenigde Staten is de app sinds vorig jaar al verboden op apparaten van de federale overheid. Een meerderheid van de Tweede Kamer is ook voorstander van een TikTok-verbod voor de werktelefoons van rijksambtenaren.

