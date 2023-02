Inflatie eurozone in januari iets hoger dan eerder gemeld

donderdag 23 februari 2023 , 11:04

LUXEMBURG (ANP) - Het inflatiecijfer van de eurozone is in januari iets hoger uitgevallen dan eerder gemeld. Het dagelijks leven in het eurogebied werd afgelopen maand 8,6 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers. Eerder meldde Eurostat een inflatiecijfer van 8,5 procent voor januari.

Ondanks de lichte opwaartse bijstelling laat de inflatie al vanaf november een afkoeling zien. In december bedroeg de inflatie 9,2 procent en in oktober kwam de inflatie nog uit op een record van 10,6 procent op jaarbasis. De afkoeling van de inflatie komt vooral doordat benzine en diesel goedkoper zijn geworden. Ook de gas- en elektriciteitsprijzen zijn aan het dalen. Maar de prijzen voor eten en drinken, alcohol en tabak stijgen nog altijd hard, waardoor de inflatie uitzonderlijk hoog blijft.

De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet zijn meegenomen, kwam in januari zelfs uit op een recordniveau van 5,3 procent, na een eerdere melding van 5,2 procent. Dat inflatiecijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). ECB-president Christine Lagarde heeft al aangegeven dat de centrale bank voorlopig nog niet klaar is met het bestrijden van de inflatie en dat de rente in maart en mogelijk daarna verder zal worden verhoogd.

Economen hadden al rekening gehouden met een lichte opwaartse bijstelling van het inflatiecijfer van januari. Dat kwam doordat het Duitse statistiekbureau Destatis de publicatie van de inflatiecijfers een week moest uitstellen vanwege verwerkingsproblemen. Die vertraging dwong Eurostat om een schatting te maken voor de Duitse inflatie. Het vertraagde inflatiecijfer van Destatis viel uiteindelijk hoger uit dan de eerdere schatting van Eurostat.

Delen

Terug naar boven