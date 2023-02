EU verlengt sancties Rusland maar nog niet akkoord met nieuwe

woensdag 22 februari 2023 , 17:48

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen hebben besloten bestaande strafmaatregelen tegen Rusland met zes maanden te verlengen. De lijst met namen van personen en bedrijven is niet veranderd. Over een tiende, nieuw sanctiepakket tegen Rusland zijn de EU-ambassadeurs het woensdag in Brussel echter nog niet eens geworden, zeggen diplomaten. Het zou vooral hangen op technische kwesties die de komende uren moeten worden opgelost.

De onderhandelingen worden donderdagmiddag voortgezet. Het is de bedoeling dat er snel een akkoord komt, voor vrijdag, de dag waarop Rusland precies een jaar geleden Oekraïne binnenviel.

Het tiende pakket heeft volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een waarde van ruim 11 miljard euro en bevat meer exportverboden voor goederen die Rusland niet zomaar ergens anders kan krijgen, stafmaatregelen tegen bijkomende vertrouwelingen en propagandisten van de Russische president Vladimir Poetin.

